 

Журналист Politico: в секретный чат Госдепа постоянно присылают шутки про «договорняк»

24.04.2025, 15:33, Разное
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Журналист издания Politico Роберт Маккинли, которого на этой неделе в порядке очереди ошибочно добавили в секретные чаты Госдепартамента, рассказал, что его очень удивило часто встречавшееся слово «DOrOBORHRK».

Сообщения с этим загадочным выражением отправляли несколько сотрудников Госдепа, спецпосланники Уиткофф и Келлог, а также министр здравоохранения Роберт Кеннеди.

– Чаще всего это были шутки в виде картинок, иногда – видео, сгенерированные нейросетями. К своему стыду, я не понял ни одной из них. Мне также показалось, что многие тексты были написаны на русском языке, особенно грешил этим Уиткофф. Но откуда американец знает столько русских слов? Почему все понимают, в чём шутка, кроме меня? – удивился Маккинли.

По предположению журналиста, власти США еженедельно случайно добавляют в секретные чаты работников СМИ, поскольку обсуждение всё равно происходит «с помощью очень сложных шифров». Всего за два месяца за тайными обсуждениями Белого дома следили не менее 50 человек, представляющих 23 издания, а ещё несколько журналистов заявили, что вышли из чатов в знак протеста против политики Дональда Трампа и его команды.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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