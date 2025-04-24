Рупор кремлевской пропаганды: Вернуть Сталинград в строй городов-героев



Союз Советских офицеров обратился к открытым письмом к Путину с просьбой принять решение о переименовании Волгограда в Сталинград. Сейчас город переименовывают в Сталинград на несколько дней в году в связи с памятными датами связанными с Великой Отечественной Войной.

Вернуть Сталинград в строй городов-героев

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО Президенту Российской Федерации В.В. Путину

Уважаемый Владимир Владимирович!

В Вашем Указе от 9 ноября 2022 года №809 историческая память отнесена к числу традиционных российских духовно-нравственных ценностей, которые следует сохранять и укреплять.

Мы, участники VII пленума Центрального исполнительного комитета Международного Союза советских офицеров и Центрального Совета Союза советских офицеров Российской Федерации, неоднократно поднимали вопрос о восстановлении исторической справедливости и возвращении городу-герою на берегах великой русской реки Волги гордого имени СТАЛИНГРАД.

Наши республиканские, региональные и городские организации на протяжении ряда лет проводили опросы и референдумы, на которых подавляющее большинство наших граждан решительно заявили: «городу-герою Сталинграду в России — быть».

Однако на государственном уровне решение по данному вопросу до настоящего времени не принято. На недавнее обращение в Ваш адрес Домодедовская городская организация Союза советских офицеров Московской области 27 февраля 2025 года получила ответ из Управления Президента по работе с обращениями граждан от 27 февраля 2025 года № А26-01-12326093 со ссылкой на Федеральный закон от 18 декабря 1997 года №152-ФЗ «О наименованиях географических объектов, в соответствии со статьёй 9 которого «переименование административных центров осуществляется Федеральным Законом по представлению законодательных органов субъектов Российской Федерации».

Там же приведена ссылка на Закон Волгоградской области от 7 октября 1997 года №139-ОД «Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области», статьёй 13 которого установлено, что предложения о переименовании населённых пунктов могут вноситься органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти и местного самоуправления Волгоградской области, общественными объединениями, юридическими лицами и гражданами и направляются в Волгоградскую областную думу.

Поскольку Волгоградская областная дума не реагирует на массовые обращения и предложения общественных организаций о переименовании города Волгоград в город-герой Сталинград, просим Вас дать поручение Правительству Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Федерального Закона №152-ФЗ обратиться в Волгоградскую областную думу с предложением о переименовании города Волгоград в город-герой Сталинград. Полагаем, что Волгоградская областная дума не сможет не согласиться с такого рода предложением федерального органа исполнительной власти Российской Федерации.

Мы убеждены, что возвращение Сталинграда в почётный строй городов-героев нашей Родины к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне станет мощной духовно-нравственной скрепой нашего общества.

Председатель Центрального исполнительного комитета Международного Союза советских офицеров и Центрального Совета Союза советских офицеров Российской Федерации

Г.М. БЕНОВ, генерал-лейтенант авиации.

https://t.me/pravda_gazeta/8188 – цинк

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Источник: Colonel Cassad

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