Ученые выявили связь между солнечной активностью и землетрясениями

Группа исследователей из Университета Цукуба в Японии под руководством Матеуса Энрике Жункейры Салданьи обнаружила неожиданную связь между солнечными пятнами и сейсмической активностью на Земле. В своей работе исследователи выяснили, как изменения солнечной активности могут влиять на геологические процессы нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале «Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science».

Фото из открытых источников

По мнению Жункейры Салданьи, солнечное тепло вызывает колебания температуры атмосферы, что, в свою очередь, может изменять свойства горных пород и движение подземных вод.

«Эти изменения могут сделать горные породы более хрупкими и склонными к растрескиванию, а также влиять на давление на границах тектонических плит», — объясняет он.

Хотя солнечная активность не является основной причиной землетрясений, она может служить дополнительным фактором, который поможет в прогнозировании сейсмической активности.

На Земле происходит множество процессов, которые могут привести к землетрясениям. Наша планета имеет сложную внутреннюю структуру и активную атмосферу, поэтому предсказать сейсмическую активность не так легко. Ученые отмечают, что для улучшения точности прогнозов необходимо учитывать больше переменных.

Исследование, проведенное Жункеирой Салданьей и его коллегой, прикладным математиком Йошито Хиратой, выявило корреляцию между солнечными пятнами и сейсмической активностью. В 2022 году они опубликовали статью, в которой указали на важность солнечного тепла в этом контексте. Активность солнечных пятен меняется в зависимости от циклов солнечной активности, что связано с изменениями магнитного поля Солнца. В периоды максимальной солнечной активности температура на Земле может повышаться на 0,1–0,2 градуса Цельсия.

В последующих исследованиях исследователи дополнительно проанализировали данные о температуре поверхности Земли и провели математическое моделирование. Результаты показали, что включение температурных данных в модель улучшает точность прогнозов землетрясений, особенно для неглубоких сейсмических событий.

По словам Жункейры Салданьи, данное направление исследований может дать новые инструменты для прогнозирования землетрясений.