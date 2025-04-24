 

Ученые выявили связь между солнечной активностью и землетрясениями

24.04.2025, 14:25, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Группа исследователей из Университета Цукуба в Японии под руководством Матеуса Энрике Жункейры Салданьи обнаружила неожиданную связь между солнечными пятнами и сейсмической активностью на Земле. В своей работе исследователи выяснили, как изменения солнечной активности могут влиять на геологические процессы нашей планеты. Исследование опубликовано в журнале «Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science».

Фото из открытых источников

По мнению Жункейры Салданьи, солнечное тепло вызывает колебания температуры атмосферы, что, в свою очередь, может изменять свойства горных пород и движение подземных вод.

«Эти изменения могут сделать горные породы более хрупкими и склонными к растрескиванию, а также влиять на давление на границах тектонических плит», — объясняет он.

Хотя солнечная активность не является основной причиной землетрясений, она может служить дополнительным фактором, который поможет в прогнозировании сейсмической активности.

На Земле происходит множество процессов, которые могут привести к землетрясениям. Наша планета имеет сложную внутреннюю структуру и активную атмосферу, поэтому предсказать сейсмическую активность не так легко. Ученые отмечают, что для улучшения точности прогнозов необходимо учитывать больше переменных.

Исследование, проведенное Жункеирой Салданьей и его коллегой, прикладным математиком Йошито Хиратой, выявило корреляцию между солнечными пятнами и сейсмической активностью. В 2022 году они опубликовали статью, в которой указали на важность солнечного тепла в этом контексте. Активность солнечных пятен меняется в зависимости от циклов солнечной активности, что связано с изменениями магнитного поля Солнца. В периоды максимальной солнечной активности температура на Земле может повышаться на 0,1–0,2 градуса Цельсия.

В последующих исследованиях исследователи дополнительно проанализировали данные о температуре поверхности Земли и провели математическое моделирование. Результаты показали, что включение температурных данных в модель улучшает точность прогнозов землетрясений, особенно для неглубоких сейсмических событий.

По словам Жункейры Салданьи, данное направление исследований может дать новые инструменты для прогнозирования землетрясений.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Ученые изменили свойства стекла с помощью звука и соли

24.04 / Вслед за такси: в Москве будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте в плохую погоду

24.04 / Люди принесли хлебопекарные дрожжи в Америку еще до изобретения земледелия

24.04 / Мнение: Как западные бренды будут возвращаться в Россию

24.04 / Мнение: Вас за это будут ненавидеть, или будут любить

24.04 / Загадочная бездна: Таам Джа бросает вызов науке

24.04 / Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

24.04 / Мнение: Утка про «2 процентов отечественных станков»

24.04 / В Свердловской области предложили нейростимуляцию мозга коров для повышения удоя

24.04 / Исследования подтверждают связь между беспорядком на столе и креативностью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика