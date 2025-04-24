 

Рупор кремлевской пропаганды: Генерал-майор Попов получил 5 лет тюрьмы

24.04.2025, 14:20, Разное
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Бывший командующий 58-й армии генерал-майор Попов (уволен из армии в декабре 2024 года) получил 5 лет колонии по делу о мошенничестве с продажей металлоконструкций предназначенных для строительства укреплений в Запорожской области.
Приговор будет отбывать в колонии общего режима. Пока непонятно, сможет ли он после приговора отправиться на фронт в рамках известной процедуры.

Также Попов лишен воинского звания и ему назначили штраф в 800 000 рублей.
Защита Попова будет продолжать добиваться оправдательного приговора. Сам Попов свою вину не признавал и считает себя не виновным.

Источник: Colonel Cassad

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