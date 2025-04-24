 

Рубио признал право Ирана на мирную ядерную программу

24.04.2025, 14:10, Новости дня
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Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация сохраняет за Исламской республикой Иран право на развитие мирной ядерной программы.

“Для этого им придется импортировать обогащенные материалы. У них есть дорога к гражданской, мирной программе. Но если они настаивают на обогащении, то они станут единственной страной в мире, которая обогащает уран и у которой, якобы, нет военной программы. Это проблематично”, – заявил он.

Рубио прокомментировал первые два раунда американо-иранских переговоров по ядерной тематике. Он отметил, что иранская сторона готова к диалогу, и необходимо дать шанс мирному решению вопроса.

“Мы не хотим войны. Но, как мы сказали, Иран не станет обладателем ядерного оружия, и президент готов сделать все, чтобы этому помешать. Он предпочитает, чтобы это произошло без использования нами или кем-либо еще военной силы. Он предпочитает путь переговоров”, – заявил госсекретарь, добавив, что до соглашения еще далеко.


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