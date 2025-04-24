Аллергию на арахис у взрослых впервые ослабили с помощью арахиса

Арахис считают одним из самых аллергенных продуктов питания. У людей с такой непереносимостью употребление арахиса и продуктов на его основе может вызывать зуд, крапивницу, отеки лица и другие острые реакции вплоть до анафилаксии и остановки сердца.

Ранее в США, где аллергия на арахис особенно распространена, одобрили препарат Palforzia для смягчения опасных реакций на протеины арахиса у детей. Кроме того, эффективность показала оральная иммунотерапия детской аллергии на арахис, суть которой состоит в постепенном «приучении» иммунитета не реагировать на аллерген. Этот подход на детях успешно опробовали в Великобритании, Соединенных Штатах и других странах.

Теперь британские врачи продемонстрировали, что оральная иммунотерапия арахисом может работать и на взрослых с выраженной непереносимостью этого продукта. Статью об успешных итогах первых клинических испытаний исключительно на взрослой выборке опубликовал журнал Allergy.

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Для эксперимента набрали 21 человека от 18 до 40 лет с аллергией на арахис, подтвержденной с помощью кожного аллергологического теста. Под контролем врачей участникам первоначально дали 0,8 миллиграмма арахисовой муки, смешанной с пищей. Затем, с интервалами в полчаса, дозу увеличили сначала до полутора, а потом до трех миллиграммов, что соответствовало менее чем одному проценту от целого арахиса.

Те, кто перенес пробы без последствий, продолжили испытания в домашних условиях, ежедневно принимая строго отведенную дозу арахисовой муки. Каждые две недели ее увеличивали под наблюдением врача. Начав с шести миллиграммов, участники постепенно довели ежедневное потребление арахисовой муки до одного грамма — эквивалентно примерно четырем цельным орехам (с точки зрения ботаники плод арахиса — боб, но в быту его принято называть орехом).

Если люди не реагировали на 50-100 миллиграммов белка арахиса, их переводили на цельный арахис и продукты с его содержанием, отслеживая дозу и контролируя первый прием. По достижении порога в один грамм участники поддерживали его еще минимум месяц, после чего их допускали к двойному слепому плацебо-контролируемому пищевому испытанию. Далее ежедневный прием отведенного количества арахиса продолжали в течение минимум трех месяцев до выхода из исследования.

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По итогам испытаний 67% участников смогли без негативных последствий съедать не менее 1,4 грамма арахисового белка (приблизительно пять орехов). Повышение толерантности к аллергену подтвердили также кожные пробы. Исследователи отметили, что трое человек выбыли из испытаний из-за нежелательных реакций, а еще трое не завершили эксперимент по другим причинам.

Для поддержания сниженной чувствительности людям рекомендовали продолжать ежедневное потребление арахиса. Но статус аллергиков с них не сняли: врачи посоветовали не превышать свою дозу арахиса и иметь под рукой средство экстренной помощи — автоинъектор эпинефрина.

Тем не менее авторы исследования и его участники остались довольны результатами. Правда, для широкого применения метода оральной иммунотерапии арахисом на взрослых потребуются более масштабные испытания, которые уже запланированы.

Добавим, что экспериментировать самостоятельно с «приучением» иммунитета к арахису ни в коем случае не стоит из-за риска острых аллергических реакций.