Депутаты предлагают ввести налог на «чёрную зарплату»

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24.04.2025, 13:33, Разное
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Депутаты Госдумы предлагают обложить налогами зарплату «в конвертах».

Автор инициативы Ольга Васильева заявила, что миллионы россиян годами «получают деньги, не отдавая государству ни копейки, при этом пользуются социальными благами, такими как материнский капитал или полис ОМС».

Согласно законопроекту, такие граждане обязаны самостоятельно декларировать свои нелегальные доходы и платить с них специальный «чёрный налог». Для удобства налогоплательщиков будет разработано мобильное приложение «Госконверт», где каждый сможет анонимно указать сумму полученного дохода и сразу же рассчитать размер отчислений в бюджет.

– Мы предоставляем возможность каждому россиянину почувствовать себя ответственным гражданином, даже если его доходы не совсем легальные, – заявила Васильева.

В качестве поощрения для честных «теневиков» предлагается выдавать памятные грамоты, а особо отличившихся – заносить в Зал славы налоговой службы. Для злостных неплательщиков предусмотрены штрафы, а в особо тяжёлых случаях – обязательное прослушивание лекций о пользе финансовой прозрачности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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