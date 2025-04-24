 

«Стоунхендж» на Марсе: следы древней цивилизации или природное образование?

24.04.2025, 13:20, Разное
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На поверхности Марса исследователи обнаружили странное скальное образование, которое сразу привлекло внимание своей необычной формой. Объект, получивший название «Марсхендж», расположен на возвышении и окружён рвом, что делает его похожим на знаменитый британский памятник Стоунхендж. Некоторые исследователи предположили, что эта структура могла быть создана древней цивилизацией, существовавшей на Марсе тысячи лет назад.

Фото из открытых источников / Иллюстративное изображение, созданное ИИ

Необычную структуру удалось обнаружить благодаря высокоточному оборудованию, установленному на борту орбитального аппарата Mars Reconnaissance Orbiter. Изображение, полученное камерой HiRISE, стало одним из самых обсуждаемых снимков Марса последних лет. Первооткрывателем образования стала группа энтузиастов, назвавшая себя «Путешествие по поверхности Марса».

Фото из открытых источников / Mars Reconnaissance Orbiter / NASA

Несмотря на сходство с британским памятником, многие учёные скептически отнеслись к данной находке. Они утверждают, что природные процессы, такие как вечная мерзлота, способны формировать необычные формы камней, включая круглые и многоугольные структуры. Таким образом, появление «Марсхенджа» могло стать результатом естественных геологических изменений.

Фото из открытых источников / Mars Reconnaissance Orbiter / NASA

Споры вокруг происхождения этой загадочной находки продолжаются. Что же это на самом деле: следы древней марсианской цивилизации или причуда природы?


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