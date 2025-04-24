 

Бывший командующий 58-й армией Попов приговорен к пяти годам лишения свободы

24.04.2025, 13:05, Новости дня
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Тамбовский гарнизонный суд приговорил к пяти годам колонии общего режима бывшего и выплате штрафа в 800000 рублей командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова. Он также лишен воинского звания.

Военачальнику было предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч.2 ст.292 УК РФ). Попов своей вины не признал и неоднократно просил направить его в зону “специальной военной операции”. Защита уже сообщила, что обжалуют приговор.

Согласно следствию, Попов вместе с предпринимателем Моисеевым и генерал-лейтенантом Олегом Цоковым был причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, закупленных для оборудования инженерных оборонительных сооружений на линии боевого соприкосновения. Ущерб по делу составляет порядка 115 миллионов рублей.

Цоков погиб в ходе военных действий в Украине в 2023 году и был посмертно удостоен звания Героя России. Дело в его отношении прекращено.

Попов – также участник агрессии против Украины. Как отмечает русская служба BBC, он был снят с поста летом 2023 года. Генерал утверждал, что был уволен “старшим командованием” после того, как доложил о проблемах в армии и выступил с критикой решений министерства обороны.


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