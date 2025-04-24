 

После теракта в Кашмире Индия высылает всех граждан Пакистана

24.04.2025, 12:00, Новости дня
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После теракта в индийском Кашмире, который унес жизни 26 человек, Индия приняла решение о высылке всех граждан Пакистана. Ранее выданные визы аннулированы, границы закрыты. Сотрудники пакистанских дипломатических миссий должны покинуть страну в течение недели.

В ответ Пакистан предписал до 1 мая вернуться домой всем гражданам Индии. Из страны отозваны и индийские дипломаты. Приостановлено действие подписанного в 1960 году договора о водах, регулирующий использование водных ресурсов Инда и его притоков.

Пакистанская армия приведена в состояние повышенной боевой готовности. Усилены армейские подразделения, расположенные вблизи границы. Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф проведет 24 апреля заседание комитета национальной безопасности.

По уточненным данным, среди пострадавших нет израильтян, среди убитых – граждане Объединенных Арабских Эмиратов и Непала. Индия заявила, что совершившие теракт боевики связаны с Пакистаном.


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