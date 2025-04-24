Мнение: Мощные трубы Газпрома, или как Россия решила старую проблему СССР

Незамеченной прошла новость об очередном архиважном русском рекорде. Газпром на участке Белогорск — Хабаровск кладёт трубы, рассчитанные на давление в 150 атмосфер (ссылка). Другие страны такими технологиями пока что не располагают: типичные североамериканские «тяжеловесы» вроде «Альянса» держат только 120 атмосфер, при этом на трубах меньшего диаметра (ссылка). Сухопутные участки «Северного потока», в свою очередь, рассчитаны на 100 атмосфер.

Рост давления позволяет прокачивать по трубе значительно больше газа, а также даёт возможность сократить число компрессорных станций. Оборудование для компрессорных станций на 150 атмосфер у нас тоже уже есть. В конечном счёте получается хорошая экономия.

Трубы делают русские заводы, по специальному заказу Газпрома. Диаметр стандартный, 1420 мм, а вот сталь особенно прочная, К70 (ссылка).

Казалось бы, что такое труба? Взять стальную пластину, обернуть вокруг цилиндра, заварить… Бесстрашные парни в шлёпанцах с пакистанских заводов должны справиться легко, тем более уж советские металлургические гиганты. Но нет, трубы для газопровода — это высокие технологии, в чём-то даже сложнее космических.

Большие трубы были одним из уязвимых мест Советского Союза, поэтому сначала канцлер ФРГ Эрхард, а двадцатью годами позже и президент США Рейган били нас по этому уязвимому месту, вводя санкции конкретно против газовых труб.

В ответ на санкции советская промышленность смогла запустить в 1963 году производство труб диаметром 1020 мм в Челябинске, а в 1980-х мы научились делать и трубы 1420 мм, но из мягкой стали, которая высокого давления не выдерживала. Прогресс шёл медленно, так как задача технически крайне сложная.

1. Нужна сталь с контролируемой микроструктурой, которая не трескается на морозе, но при этом выдерживает высокое давление. Получать такую сталь тяжело, так как надо тщательно выдерживать порядок производства: строго по таймеру добавлять другие материалы и нагревать.

2. На концах труб должны быть идеальные круги, а не овалы, иначе в поле не получится приварить две трубы друг к другу. Поэтому трубы надо делать из идеально ровных листов шириной 3,2 метра и жёстко фиксированной толщины, на специальных больших станках, которых у СССР не было.

3. Трубы надо сваривать, контролируя шов рентгеном и ультразвуком, которых на советских заводах долго не хватало. Также готовые трубы надо тщательно исследовать перед отгрузкой специальными приборами, убеждаясь, что они не треснут и не лопнут в поле.

4. Всё это надо соблюдать на сериях в сотни тысяч тонн.

В советское время у нас были проблемы по всем этим направлениям, поэтому мы вынуждены были идти на дипломатические уступки и закупать трубы в развитых капстранах, поставляя им взамен советский газ. Теперь, однако, Россия тоже развитая капстрана, поэтому русские заводы выпускают теперь самые прочные газовые трубы в мире.

Новые листопрокатные станы 5000 и 3700 на Ижоре, Колпино и ВМЗ позволяют катать нужную ширину с равномерной толщиной. Современная микролегированная сталь К70 уже серийно варится у Северстали и ММК (чем я особенно горд, так как являюсь миноритарным акционером обоих предприятий). Автоматизированная формовка и роботизированная сварка дают стабильный шов, а ультразвуковые сканеры контролируют шов на всём его протяжении.

Наконец, НПО «Искра» и ЦКТИ помогли «Газпрому» заменить компрессорные агрегаты от Сименса и Дженерал Электрик.

Мы обогнали иностранцев не сильно, китайцы и канадцы уже дышат нам в затылок. Однако хорошо уже то, что Россия решила проблему импорта газовых труб самым радикальным способом: научилась делать их самостоятельно.