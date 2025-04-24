 

В Санкт-Петербурге начали выпускать мешки для мусора объёмом 500 литров

24.04.2025, 11:33, Разное
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На «Невском заводе полиэтиленов» началось производство особо прочных мешков для мусора объёмом 500 литров, предназначенных для утилизации бытовых отходов, в том числе биологического происхождения.

Как рассказал главный инженер предприятия Олег Соколовский, администрация завода давно получала обращения от граждан наладить выпуск мешков большого объёма, которые могут выдержать груз весом до 90 кг.

– Дорогие ленинградцы и петербуржцы, больше не надо никого расчленять – теперь вам доступен удобный и практичный мешок, из которого ничего не вывалится, – сказал Соколовский.

В ближайшее время заводчане города на Неве обещают освоить производство мешков объёмом 700 литров для утилизации «особо крупных биологических отходов» весом до 130 кг и ростом от 190 см.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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