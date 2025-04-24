Загадочные 100-тонные саркофаги в Саккаре созданы с удивительной точностью

К северо-западу от пирамиды Джосера в Саккаре располагается уникальный некрополь Серапеум, который, по мнению археологов, служил местом захоронения священных быков Апис. Эти животные считались живыми воплощениями бога Птаха и играли важную роль в религиозной жизни Древнего Египта. Серапеум был построен около 1300 года до н. э. во времена правления Рамсеса II.

Фото из открытых источников

С момента своего открытия в 1850 году Серапеум привлекает внимание исследователей. Внутри этого древнего комплекса находятся 25 гигантских каменных «коробок», вес которых варьируется от 70 до 100 тонн. Строительство таких конструкций требует значительных знаний в области геометрии и математики, что указывает на высокий уровень мастерства древних египтян.

Фото из открытых источников

Особое внимание привлекают крышки этих ящиков, весом около 30 тонн, также изготовленные из прочного камня. Некоторые из них были вскрыты с использованием взрывчатых веществ, но внутри не было найдено никаких останков. Это заставляет задуматься об истинном предназначении этих саркофагов и о том, действительно ли они служили местом захоронения быков Апис, учитывая их священный статус.

Фото из открытых источников

Быки Апис были важной частью религиозного культа в Древнем Египте. Интересно, что большинство саркофагов изготовлены из розового гранита, добываемого в 800 километрах от Саккары, а некоторые из них выполнены из диорита, который добывают ещё дальше.

Точность расположения этих мегалитических ящиков также удивляет. Отклонения в измерениях составляют тысячные доли дюйма, что ставит под сомнение, как такие высокие стандарты были достигнуты в древности. Древние египтяне обладали знаниями в области прикладной математики и геометрии, о чем свидетельствуют древние папирусы.

Тем не менее, остаются открытыми вопросы о том, как именно древние египтяне достигли такой точности, какие инструменты они использовали и почему внутри этих гигантских ящиков не было найдено никаких останков. Некоторые исследователи выдвигают гипотезы о возможных внешних источниках знаний и технологий, однако эти теории требуют дальнейшего изучения.