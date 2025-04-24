 

Трамп об отказе Зеленского уступить Крым – “Он может воевать еще три года и потерять всю страну”

24.04.2025, 10:55, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп обрушился с новыми нападками на президента Украины Владимира Зеленского в связи с отказом украинского лидера признать Крымский полуостров российской территорией. По его словам, это наносит ущерб переговорам.

“Крым был потерян несколько лет назад в период президентства Барака Хусейна Обамы. Никто не требует от Зеленского признать Крым российским, но, если он так хочет Крым, почему он не воевал за него 11 лет?”, – написал президент в социальной сети Truth.

“Провокационные заявления Зеленского делают урегулирование крайне сложным. Ему нечем хвастаться. Положение Украины крайне тяжелое – он может заключить мир или воевать еще три года, чтобы потерять всю страну”, – добавил Трамп.

Признание Крыма российской территорией не только противоречит конституции Украины. По сути, речь идет о сломе всего установившегося после Второй Мировой войны правопорядка, который отвергает изменение границ с помощью силы.


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