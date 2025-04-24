Мнение «аналитика»: О тяжести фактов… Почему Украина должна признать своё поражение?

Переговоры Украины, США и Европы по мирному урегулированию «украинского кризиса» сорвались, в этом уже нет сомнений. Вина эа этот срыв возложена на Киев. Белый дом назвал комментарии Владимира Зеленского о характере американских предложений неприемлемыми. «Переговоры должны идти за закрытыми дверями, но Владимир Зеленский критикует их в общении с журналистами, это неприемлемо для президента США Дональда Трампа. Он разочарован. Его терпение на исходе», — заявила ресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

А по данным Financial Times, теперь власти Германии, Франции и Великобритании стараются убедить Киев принять точку зрения Вашингтона и пойти на территориальные компромиссы, чтобы сохранить хотя бы часть страны. Как это далеко от того, что было три года назад!

Теперь о необходимости «нанести России стратегическое поражение», причём непременно «на поле боя», никто на Западе уже и не вспоминает. По факту выходит, что «полторапроцента» мировой экономики не просто устояли под натиском 40%, но и в какой-то степени диктуют этим «сорокапроцентникам» свою волю.

Три с небольшим года назад «коллективный Запад» пребывал в плену иллюзий ничуть не меньше, чем #Кремль. Западные лидеры полагали что:

— «адские» #санкции сокрушат экономику РФ, вызовут #кризис и голодные бунты;

— военные потери приведут к росту социальной напряжённости и повторению февраля-1917;

— рестрикции и конфискации побудят российских олигархов устроить «верхушечный переворот».

Надо лишь только подождать два-три месяца, максимум полгода.

По факту все эти расчёты оказались просчётами. Ибо вышло же вот что:

— «адские» санкции бумерангом ударили по экономикам стран Европы, вызвав рост цен и торможение ВВП;

— военные поставки для ВСУ опустошили арсеналы #НАТО, а запустить свой ВПК в ЕС не смогли из-за кризиса;

— экономические трудности усилили влияние ультраправых партий в #ЕС, что поставило действующие элиты на грань паники.

При этом #Россия даже в формате спецоперации успешно справляется с крупнейшей армией Европы, которая:

— превосходит численно все остальные армии ЗЕ и ЦВЕ в сумме;

— имеет реальный и наиболее продолжительный боевой опыт;

— действует под командованием генералитета #НАТО;

— опирается на спутниковую разведку #США;

— и щедро тратит военные арсеналы НАТО

(за дополнение спасибо ув. oboguev).

В итоге за три года на украинской земле была уничтожена существенная часть сухопутного военного потенциала США и НАТО, запасы вооружений на складах снизились до критического уровня, необходимого для обороны. И это притом что #Россия по уровню мобилизации так и не перешла к ведению «настоящей» войны: её #экономика по уровню военных расходов — 6,5% ВВП против 4% ВВП у США и 13% ВВП у #СССР в 1980-е — фактически продолжает функционировать в режиме мирного времени. А уровень жизни россиян не только существенно не снизился, но даже и не сильно изменился.

Если называть вещи своими именами, «прокси-война» против РФ де-факто проиграна даже без Парада Победы на Крещатике. Вхолостую растратив свои оружейные арсеналы и воочию увидев бесполезность целых видов своих вооружений — что там с «Эскалибурами»? а с «Абрамсами»? — 40% мировой экономики не только не смогли нанести России решающего военного поражения, но и оказались перед лицом ситуации, когда от явного разгрома нужно спасать своего украинского союзника. Которого уже нечем усилить с военной точки зрения и за которого теперь необходимо вписываться уже своими Вооружёнными силами. Чего делать совсем не хочется, ибо чревато.

Да и с экономической точки зрения Европа уже не в состоянии усилить свои #санкции так, чтобы избежать тяжёлых последствий в первую очередь для себя. И дело не только в оппортунизме Венгрии или Словакии, но и в том, что даже в Германии и Франции деловые круги не желают и далее нести издержки санкционной политики. Более того, многие компании начали зондировать почву на предмет возвращения на российский рынок, так неразумно слитый китайским конкурентам.

В общем, просчитался Запад…

А крайней сделают Украину?

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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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