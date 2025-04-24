 

Нападение на Бен-Гвира в Йельском университете – “Антисемитские молодчики меня не запугают”

24.04.2025, 9:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Йельском университете группа пропалестинских активистов попыталось напасть на министра внутренней безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, который принял участие в мероприятии, приуроченном к Дню Катастрофы. Израильский политик в долгу не остался.

На выходе из зала, где проходило мероприятие, министра встретили сотни манифестантов, размахивающих палестинскими флагами и скандирующими “Позор!” Они начали забрасывать Бен-Гвира и тех, кто его сопровождал, бутылками, а также слепить мощными фонарями.

“Мы говорили со студентами и профессорами об уроках Холокоста. Антисемитские молодчики меня не испугают. Я продолжу важный визит в США”, – сообщил Бен-Гвир. На всем протяжении министр оставался на месте, показывая антиизраильским манифестантам знак победы V.

Накануне мероприятия Йельский университет лишил законного статуса студенческую группу Yalies4Palestine, выступившую организатором манифестации в поддержку ХАМАСа. Лагерь протеста на территории кампуса был создан с утра, однако его ликвидировали по требованию администрации.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Президент Трамп объявил о достижении взаимопонимания с Россией о завершении войны в Украине

24.04 / Отчет минобороны РФ об “СВО” в Украине. 1156-й день войны

24.04 / В Польше из-за погодных условий отменен “Марш живых”

24.04 / В одном из лицеев во Франции совершено нападение на учеников – убита школьница

24.04 / Австралийский политик признан виновным в распространении кокаина

24.04 / Рубио признал право Ирана на мирную ядерную программу

24.04 / Бывший командующий 58-й армией Попов приговорен к пяти годам лишения свободы

24.04 / После теракта в Кашмире Индия высылает всех граждан Пакистана

24.04 / Трамп об отказе Зеленского уступить Крым – “Он может воевать еще три года и потерять всю страну”

24.04 / Жертвами российского удара по Киеву стали не менее девяти человек, около 70 пострадали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика