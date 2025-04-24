 

В Беркли профессор из Индии тайно преподавал студентам адитья-йогу под видом курсов по программированию

24.04.2025, 9:33, Разное
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В Калифорнийском университете в Беркли разгорелся скандал: профессор информатики Раджеш Кумар был отстранён от преподавания после того, как выяснилось, что под видом курсов по углубленному программированию он обучал студентов древней индийской практике адитья-йоги.

Студенты, записавшиеся на курс «Алгоритмы и структуры данных», вместо изучения С++ осваивали асаны и пранаямы.

– Вместо объяснения рекурсии он заставлял нас стоять в позе дерева, говоря, что это помогает найти внутренний баланс кода, – рассказал один из обманутых студентов, пожелавший остаться анонимным. – А вместо отладки программ мы медитировали на восходящее солнце, чтобы постигнуть методики эффективной работы с памятью.

В ходе проверки выяснилось, что вместо подлинных учебных материалов профессор использовал исключительно мантры и священные тексты. Профессор Кумар заявил, что его целью было «помочь студентам обрести гармонию и научиться видеть код глазами Шивы». Университетские власти не оценили его новаторский подход и начали служебное расследование. Рассматривается вопрос о возмещении студентам стоимости обучения и предоставлении бесплатных курсов по настоящему программированию.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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