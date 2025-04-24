В племени индейцев цимане нет «старческих» болезней и сердечно-сосудистых заболеваний

В тропических лесах Амазонии, вдали от современных удобств, живет племя индейцев цимане, которое привлекло внимание ученых своим удивительным состоянием здоровья. Несмотря на отсутствие электричества и газопроводов, у представителей этого народа отсутствуют сердечно-сосудистые заболевания. Исследования показывают, что артерии 80-летних цимане здоровее, чем у некоторых американцев, достигших лишь пятидесятилетнего возраста. Об этом рассказывает РЕН ТВ.

Фото из открытых источников / © Кадр из программы «Загадки человечества», РЕН ТВ

Цимане, численность которых составляет около 16 тысяч человек, ведут простой образ жизни. Их день проходит в трудах: женщины занимаются сельским хозяйством, выращивая рис и маниок, а мужчины охотятся и ловят рыбу. Вечером племя собирается у костра, чтобы пообщаться и поделиться новостями.

Ученые из Университета Южной Калифорнии обратили внимание на племя, когда заметили, что пожилые индейцы не страдают от распространенных болезней старости, таких как гипертония и диабет. Исследования показывают, что у цимане значительно реже встречается коронарный атеросклероз, который является одной из основных причин сердечно-сосудистых заболеваний в современном мире.

Доктор Ева Прескотт, участвовавшая в исследовании, отметила, что даже в возрасте 80 лет цимане сохраняют здоровье сосудов на уровне, превосходящем таковой у людей в развитых странах. Ученые также выяснили, что мозг индейцев стареет медленнее. В ходе исследования, охватившего 746 человек в возрасте от 40 до 94 лет, было установлено, что атрофия мозга у цимане происходит значительно медленнее, чем у людей из Великобритании, Японии и США.

Рацион питания цимане также играет важную роль в их здоровье. В отличие от привычной для многих белковой диеты, основа их питания состоит из углеводов, таких как бананы и маниок. Мясо в их рационе встречается редко, а при приготовлении пищи они не используют масло, соль или сахар, что способствует более высокому потреблению клетчатки.

Физическая активность также является неотъемлемой частью жизни цимане. Они проводят большую часть дня на ногах, занимаясь охотой и земледелием, что обеспечивает умеренные кардионагрузки. Это, по мнению медиков, способствует поддержанию нормальной работы сердца.

Несмотря на все эти факторы, средняя продолжительность жизни цимане составляет всего 50 лет. Отсутствие доступа к качественной медицинской помощи, серьезные травмы и инфекции, а также высокие риски, связанные с родами, значительно сокращают их жизнь.