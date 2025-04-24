Жертвами российского удара по Киеву стали не менее девяти человек, около 70 пострадали

В ночь на 24 апреля армия РФ нанесла комбинированный удар по Киеву и другим регионам Украины, применив ракеты и БПЛА-камикадзе.

ГСЧС Украины сообщает о не менее девяти погибших и примерно 70 пострадавших в Киеве в результате этой российской атаки. Около 50 раненых госпитализированы.

Среди пропавших без вести двое детей.

Продолжаются разборы завалов, число жертв может возрасти.

Причинен ущерб десяткам зданий – жилых и нежилых, гаражам и автомобилям. В пяти районах Киева продолжается ликвидация последствий ночного обстрела.

Ночью армией РФ были атакованы Киев и Киевская область, а также Житомирская, Днепропетровская, Харьковская, Полтавская, Хмельницкая, Сумская и Запорожская области Украины. Наибольший ущерб был причинен в Киеве.