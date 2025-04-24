Ученые подтвердили полезные свойства для людей с повышенным сахаром в крови

Недавнее исследование, проведенное учеными и опубликованное в журнале Nutrients, выявило удивительные свойства свежего манго в борьбе с инсулинорезистентностью у людей с избыточным весом и ожирением. Как сообщает портал Medical Xpress, регулярное употребление этого экзотического фрукта способно улучшить углеводный обмен без риска набрать лишние килограммы.

Фото из открытых источников

Эксперимент, в котором участвовали 48 добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет, длился четыре недели. Одной группе предложили ежедневно включать в рацион свежее манго (примерно 100 калорий), тогда как другой давали калорийно эквивалентный десерт. По итогам эксперимента выяснилось, что участники, употреблявшие манго, продемонстрировали значительное снижение уровней инсулина и показателя HOMA-IR, что свидетельствует о снижении риска развития сахарного диабета.

Более того, исследователи зафиксировали активизацию гена Nrf2, отвечающего за защиту клеток от окислительного стресса. Это открытие позволяет предположить, что манго оказывает положительное влияние не только на метаболизм, но и усиливает антиоксидантную защиту организма.

Важно отметить, что эти результаты подтверждают предыдущие исследования, доказывающие пользу манго для регулирования уровня сахара в крови. Несмотря на высокое содержание сахара, этот фрукт не вызывает резких скачков глюкозы, что делает его ценным продуктом для тех, кто подвержен риску развития диабета.

Таким образом, включение манго в повседневный рацион может стать эффективным способом поддержания здоровья и профилактики метаболических нарушений.

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