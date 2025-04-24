 

Ученые подтвердили полезные свойства для людей с повышенным сахаром в крови

24.04.2025, 7:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Недавнее исследование, проведенное учеными и опубликованное в журнале Nutrients, выявило удивительные свойства свежего манго в борьбе с инсулинорезистентностью у людей с избыточным весом и ожирением. Как сообщает портал Medical Xpress, регулярное употребление этого экзотического фрукта способно улучшить углеводный обмен без риска набрать лишние килограммы.

Фото из открытых источников

Эксперимент, в котором участвовали 48 добровольцев в возрасте от 20 до 60 лет, длился четыре недели. Одной группе предложили ежедневно включать в рацион свежее манго (примерно 100 калорий), тогда как другой давали калорийно эквивалентный десерт. По итогам эксперимента выяснилось, что участники, употреблявшие манго, продемонстрировали значительное снижение уровней инсулина и показателя HOMA-IR, что свидетельствует о снижении риска развития сахарного диабета.

Более того, исследователи зафиксировали активизацию гена Nrf2, отвечающего за защиту клеток от окислительного стресса. Это открытие позволяет предположить, что манго оказывает положительное влияние не только на метаболизм, но и усиливает антиоксидантную защиту организма.

Важно отметить, что эти результаты подтверждают предыдущие исследования, доказывающие пользу манго для регулирования уровня сахара в крови. Несмотря на высокое содержание сахара, этот фрукт не вызывает резких скачков глюкозы, что делает его ценным продуктом для тех, кто подвержен риску развития диабета.

Таким образом, включение манго в повседневный рацион может стать эффективным способом поддержания здоровья и профилактики метаболических нарушений.

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены
для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций.
Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача!


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.04 / Мнение: Киллзон на ЛБС

24.04 / Ученые изменили свойства стекла с помощью звука и соли

24.04 / Вслед за такси: в Москве будут повышать стоимость проезда в общественном транспорте в плохую погоду

24.04 / Люди принесли хлебопекарные дрожжи в Америку еще до изобретения земледелия

24.04 / Мнение: Как западные бренды будут возвращаться в Россию

24.04 / Мнение: Вас за это будут ненавидеть, или будут любить

24.04 / Загадочная бездна: Таам Джа бросает вызов науке

24.04 / Потрясающие фантастические миры Квентина Стиппа — концепт-художника из США

24.04 / Мнение: Утка про «2 процентов отечественных станков»

24.04 / В Свердловской области предложили нейростимуляцию мозга коров для повышения удоя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2025 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика