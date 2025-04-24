Женский мозг стареет медленнее, чем мужской: показало исследование

Калифорнийский университет в Сан-Франциско (UCSF) опубликовал результаты нового исследования, которое подтверждает, что женский мозг может стареть медленнее, чем мужской. Ученые пришли к выводу, что наличие второй Х-хромосомы у женщин может играть важную роль в этом процессе. Об этом сообщает LADBible.

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Ранее считалось, что вторая Х-хромосома не имеет значительного влияния на старение. Однако новое исследование показало, что с возрастом эта хромосома может активироваться, что, по всей видимости, способствует замедлению когнитивных нарушений. В рамках исследования были изучены образцы мозга генетически модифицированных мышей, среди которых была 20-месячная самка, что соответствует возрасту примерно 65 лет для человека.

Автор статьи, профессор неврологии Дена Дубал отметила, что «при типичном старении мозг женщин выглядит моложе, и у них наблюдается меньше когнитивных нарушений по сравнению с мужчинами». Она добавила, что неактивный ген X у женщин может активироваться в позднем возрасте, что способствует поддержанию когнитивных функций.

В статье, опубликованной 5 марта, упоминается, что «молчаливая» хромосома активировала около 20 генов, отвечающих за развитие мозга. Первый автор исследования, аспирантка UCSF Маргарет Гадек подчеркнула, что наличие дополнительной Х-хромосомы может объяснять устойчивость женского мозга к возрастным изменениям.

Исследователи планируют дальнейшие эксперименты, чтобы глубже понять механизмы старения и улучшить когнитивные функции. Дубал также отметила, что существует потенциал для разработки методов лечения, которые могут активировать гены, такие как PLP1, в Х-хромосоме, чтобы замедлить снижение их активности как у женщин, так и у мужчин.

Это открытие поможет многое объяснить, включая половые различия в дегенеративных заболеваниях. Теперь Дубал собирается выяснить, какую роль может играть пробуждение Х-хромосомы в других системах органов и их здоровье?