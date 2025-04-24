 

Мнение «аналитика»: О забытом юбиляре… Что Ленин для нас сегодня?

24.04.2025, 6:40, Разное
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Без шума и пыли в России отметили 155-ю годовщину со дня рождения основателя советского государства и организатора «украинского кризиса» Владимира Ленина. Кроме коммунистов, никто и не вспомнил. А среди тех, кто вспомнил…

Лучше бы и не вспоминали, наверное.

Пишет историк Александр Дюков:
«Давайте откровенно: в #СССР, каким его все знают, от Ленина были только модель этнотерриториального устройства, созданная под неслучившуюся мировую революцию, да однопартийная система. Все остальное было выстроено Сталиным на доставшихся ему руинах. Именно Сталин является настоящим создателем СССР».

Ну, не котируется Владимир Ильич Ульянов-Ленин сегодня в связи с его пораженческой позицией в Первой мировой и насильственной «украинизацией» исторически русских регионов.

Оно и к лучшему?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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