Канадские учёные обнаружили участок мозга, подавляющий экстрасенсорные способности

Результаты исследования, проведённые под руководством доктора Морриса Фридмана, указывают на возможность существования экстрасенсорных способностей у людей. Хотя вопрос о реальности таких явлений, как телепатия, телекинез и ясновидение, остаётся открытым, команда исследователей утверждает, что нашла область мозга, ответственную за их подавление. Об этом пишет USAHerald.

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Согласно исследованию, все люди могут обладать врожденными экстрасенсорными способностями.

Исследование привлекло внимание ученых своей необычностью. В ходе экспериментов использовались методы повторяющейся транскраниальной магнитной стимуляции (rTMS), позволяющие временно изменять активность определённых участков мозга с помощью магнитных импульсов. Согласно полученным данным, после воздействия rTMS участники эксперимента смогли оказывать влияние на работу генератора случайных чисел, что исследователи интерпретировали как проявление скрытых экстрасенсорных возможностей.

Доктор Фридман отметил, что эти результаты могут значительно повлиять на наше понимание взаимодействия мозга и случайных процессов. Однако стоит отметить, что подобные заявления вызывают серьёзный скептицизм среди большинства учёных, поскольку доказательства существования экстрасенсорики остаются крайне ограниченными.

Несмотря на неопределённость результатов, работа команды Фридмана заставляет задуматься о потенциальных возможностях человеческого сознания.