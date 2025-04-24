При восхождении на Эльбрус погибли двое туристов из Турции
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При восхождении на высочайшую вершину Кавказа – гору Эльбрус (5642 метров) – погибли двое туристов из Турции, пишет турецкое агентство IHA.
Названы имена погибших: Мехмет Коджаакч (из района Манавгат в Анталье) и Казым Гюлер (из провинции Бурса).
Предварительно указаны причины их гибели: горная болезнь и гипотермия.
Ранее МЧС РФ объявило о завершении поисково-спасательных работ на Эльбрусе, где группа иностранных туристов, находившихся на высоте около 5350 метров, просила о помощи. Спасателями были найдены два тела.
Судя по опубликованным данным, группа состояла из пяти человек. Двоим удалось спуститься с горы самостоятельно. Одного пришлось эвакуировать спасателям.
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