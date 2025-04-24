Мнение: Видео преодоления

Прикольный парень этот Максим! Лучший эндокринолог в Ютубе. Тут он отмочил крайне интересный эксперимент, причем проделал его как положено – на самом себе. Как обычный не особенно тренированный человек – сможет пройти 100 тысяч шагов за раз, то есть, по факту – более 70 км? Я, честно говоря, не особо верил – именно потому, что имею опыт всех этих упражнений с ходьбой. Я-то знал, что “легкость” тут только кажущаяся, и уже где-то с третьего часа ходьбы всё тело начинает скандалить, ныть и протестовать.

Максим это все и продемонстрировал в лучшем виде. Могучий малый оказался. Максимка – мой герой. Но очень показательно, как меняется его настроение по ходу выполнения эксперимента. ДО 50 тысяч шагов и после – как два разных человека. Вот за такие яркие проявления психологии и надо ценить такие вот натурные эксперименты. То, как “отваливались” его стопы – знакомые, черт возьми, ощущения. Реально герой. Замечательное видео!