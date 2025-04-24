 

Космический аппарат «Люси» запечатлел с близкого расстояния астероид Дональд Джохансон

24.04.2025, 4:45, Разное
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Космический аппарат НАСА «Люси» пролетел мимо второго астероида из своего списка, предоставив зрителям уникальные снимки необычной двухлопастной формы этого объекта. Астероид, названный в честь антрополога, открывшего окаменелости предка человека Люси, оказался интересным объектом для изучения.

Фото из открытых источников / Космический аппарат «Люси» запечатлел астероид Дональд Джохансон с расстояния 1060 километров / NASA / Goddard / SwRI / JHUAPL / NOIRLab

Дональд Джохансон представляет собой контактную двойную систему с характерной формой, напоминающей два вложенных друг в друга рожка для мороженого. По словам планетолога Хэла Левисона из Юго-Западного исследовательского института и главного исследователя миссии, сложная геологическая структура астероида может раскрыть важные сведения о строительных блоках и процессах, которые формировали планеты Солнечной системы.

20 апреля космический аппарат «Люси» приблизился к астероиду Дональд Джохансон на расстояние 960 километров, делая снимки каждые две секунды. Эти изображения подтвердили, что астероид является составным объектом, образованным в результате столкновения двух меньших небесных тел. Его размеры оказались больше ожидаемых: длина составила около 8 километров, а ширина в самом широком месте —3,5 километра.

Этот пролет стал важным этапом миссии, которая началась три с половиной года назад. Ранее аппарат вел наблюдение за астероидом «Динкинеш» и его мини-спутником Селам, также являющимся контактным двойником. Оба объекта находятся в главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.

Исследователи рассматривают эти встречи как подготовку к более значимым задачам миссии, связанным с изучением троянских астероидов Юпитера. Эти объекты находятся в стабильных точках орбиты благодаря гравитационному влиянию планеты, и никто из космических аппаратов еще не приближался к ним.

Научный сотрудник программы НАСА Том Стэтлер отметил, что первые снимки демонстрируют впечатляющие возможности инструментов «Люси». Он подчеркнул, что миссия имеет потенциал открыть новое окно в историю Солнечной системы, когда аппарат достигнет троянских астероидов.

В ближайшие недели команда исследователей будет анализировать данные, полученные с различных инструментов «Люси», включая черно-белый и цветной фотоаппараты, инфракрасный спектрометр и тепловизор. Ожидается, что космический аппарат продолжит свое путешествие по главному поясу астероидов.

Первая встреча «Люси» с троянским астероидом Юпитера под названием Эврибат запланирована на август 2027 года, после чего последуют еще четыре встречи до 2033 года.


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