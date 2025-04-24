 

Загадочная турецкая деревня, где половина ее жителей глухая

24.04.2025, 2:35, Разное
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Загадочная деревня Гокова, расположенная среди живописных турецких холмов, привлекла внимание учёных. Несмотря на свою удалённость от крупных городов (около 720 километров от Стамбула) эта небольшая община заинтересовала исследователей своим необычным феноменом. Об этом пишет Mail Online.

Фото из открытых источников

В деревне, население которой составляет всего 120 жителей, практически каждый второй человек страдает глухотой и отсутствием речи. Местные жители давно приспособились общаться друг с другом посредством языка жестов, однако этот способ общения вызывает трудности у гостей.

Глава местной администрации Эйюп Тоз пояснил журналистам:

«Наше общество научилось жить с этим состоянием, однако для посторонних оно представляет собой серьёзную проблему».

Жители деревни отмечают, что число здоровых людей резко сократилось, и многие семьи сталкиваются с тяжёлыми последствиями наследственных заболеваний.

Одна из местных жительниц, Сати Тозун, делится своей историей:

«Все мои четыре ребёнка имеют ограничения здоровья, и один из моих сыновей тоже стал родителем троих глухонемых детей. Моя невестка также имеет детей-инвалидов. Мы чувствуем себя изолированными от внешнего мира».

Причина столь странного явления пока не установлена окончательно. Одни специалисты связывают его с генетическими факторами, такими как близкородственное скрещивание, тогда как другие выдвигают гипотезу о возможном влиянии загрязнённой воды. Тем не менее, ни одна из версий ещё не получила убедительного подтверждения.

Стоит отметить, что похожее явление наблюдалось ранее в другой отдалённой австралийской деревушке, где столетиями сохранялась практика кровосмешения, приведшая к множеству патологий и дефектов развития потомства. Однако является ли аналогичная ситуация актуальной для Гоковы, предстоит выяснить учёным в ходе дальнейших исследований.

Пока же жизнь в деревне продолжается, и местные жители приспосабливаются к своему уникальному положению, сохраняя надежду на будущее улучшение ситуации.


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