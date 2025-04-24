Рупор кремлевской пропаганды: Предложение Вэнса
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Заявление вице-президента США Вэнса о заморозке конфликта.
Согласно его словам, соответствующие предложения от США все уже получили.
Проблема в том, что просто заморозка без достижения целей СВО это просто Минск-3. Там вопрос сложнее прекращения огня.
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Источник: Colonel Cassad
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