Рупор кремлевской пропаганды: Предложение Вэнса

Заявление вице-президента США Вэнса о заморозке конфликта.

Согласно его словам, соответствующие предложения от США все уже получили.

Проблема в том, что просто заморозка без достижения целей СВО это просто Минск-3. Там вопрос сложнее прекращения огня.

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Источник: Colonel Cassad

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