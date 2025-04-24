 

Мнение «аналитика»: О трагедии ошибок… Почему Запад сливает Украину?

24.04.2025, 2:25, Разное
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По большим и малым СМИ, от желтоватой WaPo до респектабельной FT, пошёл прогрев на тему «От чего должна отказаться Украина ради мира с Россией». Показательны тут не варианты предстоящей сделки, а то, что сама постановка вопроса в таком ключе отторжения у союзников Киева не вызывает. И даже самые отъявленные из них в лучшем случае говорят лишь об отдельных «красных линиях». Подразумевая, что в целом компромиссы «за счёт Украины» возможны.

О необходимости «нанести России стратегическое поражение», причём непременно «на поле боя», никто уже и не вспоминает. Проехали…

А как же так вышло, что «полторапроцента» мировой экономики не просто устояли под натиском 40%, но и в какой-то степени диктуют этим «сорокапроцентникам» свою волю?

Три с небольшим года назад «коллективный Запад» пребывал в плену иллюзий ничуть не меньше, чем #Кремль. Западные лидеры полагали что:
— «адские» #санкции сокрушат экономику РФ, вызовут #кризис и голодные бунты;
— военные потери приведут к росту социальной напряжённости и повторению февраля-1917;
— рестрикции и конфискации побудят российских олигархов устроить «верхушечный переворот».
Надо лишь только подождать два-три месяца, максимум полгода.

По факту все эти расчёты оказались просчётами. Ибо вышло же вот что:
— «адские» санкции бумерангом ударили по экономикам стран Европы, вызвав рост цен и торможение ВВП;
— военные поставки для ВСУ опустошили арсеналы #НАТО, а запустить свой ВПК в ЕС не смогли из-за кризиса;
— экономические трудности усилили влияние ультраправых партий в #ЕС, что поставило действующие элиты на грань паники.
Тут уж стало не до борьбы за светлое украинское будущее.

Ну и в качестве утешительного приза — «коллективный Запад» увидел, что #армия, которая месяцами воюет за условные Пятихатки, вряд ли сможет пойти железным маршем на Варшаву, Берлин и Париж.

То есть, с одной стороны продолжать «украинский #кризис» нет возможности, а с другой — смысла. А значит, из его ловушки надо как-то выбираться. И если при этом не обойтись без жертв, то логично, что этой жертвой должна стать именно #Украина?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

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