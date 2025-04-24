Врачи Китая впервые внедрили противоалкогольный чип

В провинции Аньхой впервые провели успешный эксперимент по борьбе с алкогольной зависимостью посредством внедрения специального противоалкогольного чипа. Пациенту, страдающему хроническим алкоголизмом на протяжении двух десятилетий, была проведена уникальная процедура, занимающая всего несколько минут. Об этом пишет China Daily.

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Имплантат состоит из десяти небольших капсул, размер каждой сравним с зернышком сои. Их ввели под кожу в районе брюшной полости через миниатюрный разрез длиной один сантиметр. Каждая капсула содержит активное вещество — гидрохлорид налтрексона, которое постепенно выделяется в кровь и эффективно блокирует чувство удовольствия от употребления алкоголя.

Мужчина, которому провели операцию, имел многолетнюю историю злоупотребления алкоголем, употребляя свыше полулитра крепких напитков ежедневно. После отказа от выпивки он сталкивался с классическими симптомами зависимости: тревога, тремор рук и общее ухудшение самочувствия. Благодаря новой технологии теперь пациенты смогут избежать болезненных проявлений синдрома отмены.

Активное вещество начинает действовать практически сразу после операции, обеспечивая эффект на протяжении нескольких месяцев. Новая разработка китайских ученых открывает новые перспективы в лечении тяжелых форм алкогольной зависимости, устраняя не только физиологическую потребность в спиртном, но и помогая контролировать поведение пациентов.

Подобные эксперименты проводились ранее, однако нынешний случай демонстрирует наибольший потенциал метода.