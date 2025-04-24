Марсоход обнаружил загадочный камень на Марсе

Марсоход NASA Perseverance недавно наткнулся на интересный объект, спускаясь по склону к нижнему участку, известному как «Порт-Энсон», на краю кратера Езеро. За последнюю неделю аппарат покинул холм Ведьмин Хилл и направился к границе между светлыми и тёмными полосами, которые были обнаружены с орбиты.

Фото из открытых источников / NASA / JPL-Caltech / ASU

На этом разломе Perseverance обнаружил множество камней, которые, по всей видимости, были перенесены из других мест. Эти камни, получившие название «плавающие», не соответствуют окружающей среде.

Особое внимание привлёк один из камней, который команда назвала «Череп-Хилл». Этот объект выделяется тёмным цветом и угловатой поверхностью, а также имеет несколько углублений. Аспирантка Университета Пердью Маргарет Дин в блоге NASA отметила, что при внимательном рассмотрении можно увидеть сферические образования в реголите вокруг камня.

Существует несколько гипотез о происхождении «Черепа». Одна из них предполагает, что это метеорит, который упал на поверхность планеты.

Фото из открытых источников / Метеорит, обнаруженный в кратере Гейл / NASA / JPL-Caltech

Метеориты, найденные марсоходом «Кьюриосити» в кратере Гейл, имеют некоторые схожие черты с «Холмом Черепа». Однако анализ окружающих пород указывает на то, что данный камень может не иметь метеоритного происхождения.

Другая версия заключается в том, что «Холм Черепа» представляет собой магматическую породу, которая была разрушена в результате эрозии или выброшена в результате удара. На Земле и Марсе магматические породы часто содержат железо и магний, образующиеся в процессе остывания магмы или лавы. Эти породы могут включать тёмные минералы, такие как оливин и пироксен.

Команда Perseverance продолжит исследование этой и других подобных пород, стремясь выяснить, как именно они оказались в данной местности, а также раскрыть тайны сферических образований, обнаруженных в прошлом месяце.