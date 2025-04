Экзопланета K2-18b: Ученые на пороге открытия внеземной жизни

Экзопланета K2-18b вновь привлекла внимание ученых и прочих исследователей после недавнего сообщения о возможном наличии биосигнатур в её атмосфере. Исследования, проведенные с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST), выявили присутствие химических веществ, которые на Земле ассоциируются с жизнью. В то же время астрономы подчеркнули, что фактические доказательства существования жизни пока не были найдены, и речь идет лишь о химических показателях, которые могут указывать на её наличие. Об этом пишет Universe Today.

JWST был разработан с учетом четырех ключевых научных направлений, одно из которых связано с изучением планетарных систем и происхождением жизни. В ранних материалах о проекте отмечалось, что телескоп может столкнуться с трудностями в выявлении четких биосигнатур. Он рассматривается как промежуточный инструмент между предыдущими телескопами, такими как Хаббл и Спитцер, и будущими устройствами, которые смогут более надежно обнаруживать признаки жизни.

В новой статье, написанной планетологом Сарой Сигер из Массачусетского технологического института и её коллегами из Европы и США, поднимаются вопросы о сложности обнаружения жизни на экзопланетах с помощью JWST. Статья, озаглавленная «Перспективы обнаружения признаков жизни на экзопланетах в эпоху JWST», будет опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы отмечают, что с появлением JWST поиск признаков жизни во Вселенной вступает в новую фазу. Хотя спектроскопия пропускания атмосферы экзопланет позволяет выявлять биосигнатурные газы, остаётся открытым вопрос о надежности таких обнаружений и о том, насколько они соответствуют ожиданиям общественности.

K2-18b находится на расстоянии около 125 световых лет от Земли, и до сих пор не было получено убедительных доказательств наличия жизни на этой планете. Исследование планетарных атмосфер представляет собой сложную задачу, особенно учитывая большое расстояние до объекта.

Спектроскопия пропускания является мощным инструментом, но сталкивается с серьезными препятствиями. Свет от звезды может искажать результаты, и извлечение полезных данных становится непростой задачей. Сигер и её коллеги предостерегают от ожиданий того, что можно будет найти единственный «биосигнальный газ», который однозначно укажет на наличие жизни.

Основная роль JWST заключается в углубленном изучении экзопланет и их атмосфер. Авторы подчеркивают, что задача характеристики экзопланет, подобных K2-18b, требует более комплексного подхода, чем просто поиск конкретных биосигнатур.

Сложности, с которыми сталкивается JWST, особенно заметны при исследовании планет, вращающихся вокруг красных карликов. Хотя такие звезды позволяют легче фиксировать сигналы, их высокая магнитная активность может загрязнять спектры, что затрудняет анализ.

Авторы также акцентируют внимание на том, что интерпретация сигналов спектроскопии пропускания требует значительных усилий. Астрофизики всё ещё находятся на ранних этапах в этом направлении, и они продолжают совершенствовать свои методы. Для оценки надежности обнаружения биосигнатур необходимо учитывать три критерия: достоверность сигнала, правильность атрибуции спектральных характеристик и надежность интерпретации полученных данных.

Несмотря на сложности, учёные продолжают двигаться вперёд. JWST пока остаётся важным инструментом в их работе, предоставляя данные, которые помогают лучше понять экзопланеты и их атмосферные условия.

«В ближайшие годы JWST станет флагманом открытий и запомнится как первый телескоп, который сделал значительные шаги к ответу на вопрос о том, одни ли мы во Вселенной», — подводят итог авторы статьи.