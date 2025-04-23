Подростки из Индии создали холодильник, не требующий электроэнергии

Трое подростков из Индора (Индия) разработали уникальный мини-холодильник, который не требует подключения к электричеству. Их изобретение, получившее название Thermavault, предназначено для доставки медикаментов в отдалённые сельские районы, где отсутствует доступ к электросетям. Об этом сообщает Business Insider.

Фото из открытых источников / Дхрув Чаудхари, Митран Ладхания и Мридул Джайн

Дхрув Чаудхари, Митран Ладхания и Мридул Джайн, знающие о тредностях, с которыми сталкиваются медики при транспортировке вакцин от COVID-19, начали работу над проектом. Родители всех троих ребят работают в сфере медицины, что дополнительно мотивировало их на создание мобильного холодильного устройства.

На днях их проект был удостоен премии «Земля», что принесло команде 12 500 долларов. Эти средства подростки планируют использовать для создания 200 холодильников и их тестирования в 120 больницах.

По словам доктора Притеша Вьяса, хирурга-ортопеда, который испытал Thermavault, устройство может поддерживать необходимую температуру для хранения вакцин до 10-12 часов. Он отметил, что с некоторыми улучшениями, такими как встроенный термометр, холодильник станет особенно полезным в отдалённых деревнях.

Основной принцип работы устройства основан на использовании определённых солей, которые, растворяясь в воде, создают охлаждающий эффект. Команда провела обширные исследования, составив список из 150 солей, но в итоге вернулась к рекомендациям своего учителя и выбрала две: восьмиводный гидроксид бария и хлорид аммония. Эти соли обеспечивают стабильную температуру, подходящую для хранения различных медикаментов и даже органов для трансплантации.

Прототип Thermavault представляет собой изолированный пластиковый контейнер с медной внутренней стенкой, где размещаются вакцины или органы. Охлаждающий раствор заливается между внешней и внутренней стенками, что обеспечивает необходимую температуру.

Одним из значительных преимуществ нового устройства является возможность повторного использования хлорида аммония в полевых условиях. После использования солёную воду можно выпарить, собрав соль в твёрдой форме для повторного растворения.

Джайн поделился планами команды на будущее, включая получение сертификатов от Всемирной организации здравоохранения для представления своего изобретения международному альянсу GAVI, занимающемуся распространением вакцин.

Конкурс Earth Prize, в рамках которого была вручена награда, открыт для подростков со всего мира, работающих над экологическими проектами. Чаудхари, Ладхания и Джайн стали победителями в азиатском регионе, а глобальный победитель будет определён в результате публичного голосования, которое завершится 22 апреля.