 

Рупор кремлевской пропаганды: Россия никогда не будет участвовать в переговорах о размещения европейских войск на Украине

23.04.2025, 22:10, Разное
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Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается идея размещения европейских войск на Украине (с) Матвиенко

База. Война на Украине началась, в том числе из-за угрозы размещения НАТОвских войск на Украине и втягивания Украины в НАТО. Соответственно, согласие на размещение НАТОвских войск на Украине означает фактический отказ от одной из главных целей СВО и автоматически будет означать поражение России. Поэтому на это Кремль пойти никак не может. На Западе об этом знают, поэтому сознательно вбрасывают эту тему, чтобы торпедировать сепаратные переговоры Трампа с Путиным.

Проще воевать так как сейчас, чем согласится на присутствие НАТО на Украине и потом все равно воевать в худших условиях для России.

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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