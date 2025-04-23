Рупор кремлевской пропаганды: Россия никогда не будет участвовать в переговорах о размещения европейских войск на Украине

Россия никогда не будет участвовать в переговорах, где обсуждается идея размещения европейских войск на Украине (с) Матвиенко

База. Война на Украине началась, в том числе из-за угрозы размещения НАТОвских войск на Украине и втягивания Украины в НАТО. Соответственно, согласие на размещение НАТОвских войск на Украине означает фактический отказ от одной из главных целей СВО и автоматически будет означать поражение России. Поэтому на это Кремль пойти никак не может. На Западе об этом знают, поэтому сознательно вбрасывают эту тему, чтобы торпедировать сепаратные переговоры Трампа с Путиным.

Проще воевать так как сейчас, чем согласится на присутствие НАТО на Украине и потом все равно воевать в худших условиях для России.

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Источник: Colonel Cassad

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