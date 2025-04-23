Гигантские кенгуру паслись недалеко от дома, что способствовало их вымиранию

На примере ныне живущих крупных растительноядных животных известно, что чем больше масса тела, тем дальше особь может уходить в поисках пищи. Однако природа вносит свои коррективы. К примеру, у обитателей закрытых лесов меньше зона кормления, чем у животных сходной массы, пасущихся на открытых пространствах. Кормовой ареал зависит также от климата и продуктивности среды.

Чтобы внести ясность, ученые из Австралии во главе с Кристофером Лаурикайнен Гаэте из Университета Вуллонгонг исследовали ископаемую фауну в западной части Национального парка Маунт Этна Кейвс. От 500 до 280 тысяч лет назад здесь простирались тропические леса с богатым экосообществом. Когда климат сменился на аридный, сменилась и фауна.

В Маунт Этна Кейвс палеонтологи впервые исследовали ареалы кормления и обитания крупных вымерших кенгуровых. В частности, они проанализировали ископаемые зубы представителей рода Protemnodon. Статья об этом опубликована в журнале PLOS One.

Протемнодоны весили 50 – 170 килограмм. Размер некоторых особей значительно превышал оптимальную массу для прыжков. Вытянутые верхние конечности и низкокоронковые зубы говорят о том, что они питались листвой.

Согласно оценкам других авторов, вымерший вид Protemnodon anak достигал 131 килограмма, Protemnodon viator — 97 килограмм. В Маунт Этна Кейвс обнаружили останки еще трех особей примерно такой же массы. Используя модель линейной регрессии, авторы вычислили домашний ареал гигантских кенгуру. Получалось, что в среднем они могли использовать площадь 11,6 квадратных километра.

Вид на район полевых исследований на Маунт Этна в центрально-восточном Квинсленде в Австралии/ © Chris Laurikainen Gaete, CC-BY 4.0

Чтобы определить возраст ископаемых остатков, ученые использовали оптическое датирование осадочных пород, где обнаружены кости. Также получили даты зубов уран-ториевым методом. Эти результаты подтвердили предыдущие данные о том, что в этом месте гигантские кенгуру водились как минимум до 280 тысяч лет назад.

Изотопные отношения стронция 87Sr/86Sr помогли определить, где главным образом питались кенгуру. Их значения оказались близки таковым для родительской известняковой формации Маунт Альма, а значит, животные паслись поблизости. Это противоречит гипотезе о том, что чем массивнее особь, тем шире его кормовой ареал, но подтверждает наблюдения за современными животными тропических лесов, у которых есть все необходимое для пропитания, поэтому у них нет необходимости в дальних миграциях.

Срез эмали зубов гигантского кенгуру, откуда брали пробы для стронциевого анализа. Образцы QML1311H-WIGL8543 и QML1312-WIGL8554 / © Laurikainen Gaete et al., 2025, PLOS One, CC-BY 4.0

Авторы объяснили привязанности гигантских кенгуру к одному району следующим образом. Во-первых, тропические условиях существовали на Маунт Этна порядка 200 тысяч лет, и все это время джунги служили источником полноценного питания для животных. Во-вторых, они питались листьями, а не травой, как их современные сородичи. Листоеды действительно обходятся меньшей площадью кормления. И в-третьих, есть веские основания полагать, что вымершие гиганты передвигались на четырех конечностях, а не прыгали на задних ногах, как современные кенгуру. Их способ перемещения более подходил для закрытого тропического леса.