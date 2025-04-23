Древний скелет человека возрастом 29 000 лет нашли в Таиланде

Новое археологическое открытие в Таиланде значительно изменило представление о заселении этого региона. В национальном парке Каосам Рой Йот, в пещере Дин, был найден самый древний скелет человека, когда-либо обнаруженный на территории страны. Эта находка позволяет пересмотреть хронологию присутствия человека в Юго-Восточной Азии на десятки тысяч лет назад.

Фото из открытых источников

Скелет, которому, по предварительным оценкам, около 29 000 лет, принадлежит ребенку, жившему во время последнего ледникового периода. Это открытие предоставляет уникальную возможность изучить жизнь людей в далеком прошлом. О пещере Дин стало известно в 1996 году, когда в ней были обнаружены доисторические наскальные рисунки, а в 2022 году были найдены еще более значимые изображения.

Департамент изящных искусств Таиланда (FAD) начал исследование пещеры в 2022 году, продолжая работы, начатые в 2020 году, когда были задокументированы наскальные рисунки, изображающие охоту на оленей и обезьян. В ходе раскопок команда археологов наткнулась на захоронение человека на глубине около 2 метров, однако изначально они не знали о его возрасте.

Фото из открытых источников / Источник фото: thailand.prd.go.th

Скелет был найден в положении на спине, окруженный камнями, что может свидетельствовать о проведении определенного ритуала перед погребением. Археологи отметили, что тело было аккуратно размещено, а расположение конечностей указывает на то, что оно могло быть завернуто или связано.

Скелет, получивший прозвище «Пангпонд», был отправлен в США для дальнейшего анализа и датировки. По данным Thai PBS World, кости имели красновато-коричневый оттенок и содержали следы пепла. Радиоуглеродный анализ показал, что скелет принадлежит ребенку в возрасте 6–8 лет, жившему примерно 29 000 лет назад.

Это открытие имеет важное значение для понимания миграции людей в древности. Во время последнего ледникового периода уровень моря был значительно ниже, что способствовало образованию суши, известной как Сундаленд, соединяющей большую часть Юго-Восточной Азии. Ребенок жил в условиях, значительно отличавшихся от современных.

Исследователи уверены, что дальнейшие раскопки помогут узнать больше о жизни древних людей и их вклад в историю региона. Юго-Восточная Азия известна как родина одних из самых ранних человеческих популяций, и это открытие подчеркивает необходимость продолжения археологических исследований в этом районе.

В последние годы пещера Дин стала источником множества артефактов, которые расширяют понимание адаптации и выживания человека. Представитель FAD отметил, что пещера является уникальным окном в прошлое, позволяющим проследить эволюцию человеческих сообществ на протяжении тысячелетий.

Геологи и спелеологи планируют провести дополнительные исследования слоев почвы, чтобы получить больше информации о возрасте ребенка и условиях его жизни. В ближайшие планы входит разработка туристического маршрута по этому исторически значимому месту.