Рупор кремлевской пропаганды: J-36 Цзянь

Китайский истребитель 6-го поколения J-36 Цзянь вблизи. Машина уже вовсю проходит летные испытания. В 2026-2027 годах могут начать поставлять в войска. Китай планирует выпустить существенную партию этих машин уже к 2029 году. Формально, несмотря на споры вокруг реальных характеристик этой машины, Китай станет первым эксплуатантом истребителя 6-го поколения, так как российские и американские конкуренты пока еще находятся в разработке.

В конечном итоге, какое построение единой судьбы человечества без истребителей 6-го поколения.

—

Источник: Colonel Cassad

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках