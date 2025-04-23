 

Социолог назвала общую деталь детства у школьных стрелков

23.04.2025, 20:45, Разное
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Автор статьи, вышедшей в журнале PLOS One, изучила 83 случая скулшутинга в американских школах с 1966 года, среди которых были как массовые расстрелы с десятками жертв, так и эпизоды, в которых обошлось без смертей. Используя данные полицейских отчетов, судебные документы и сообщения СМИ, она составила досье на каждого стрелка и с помощью сравнительного анализа и статистического сопоставления попыталась выявить общее в их отношении к оружию и культуре обращения с ним.

В результате удалось установить, что почти все стрелки росли в среде, где оружие считалось неотъемлемой частью досуга и семейных традиций, причем с самого раннего возраста. Это видно и по детским снимкам будущих преступников, на которых они запечатлены не только с игрушечными пистолетами, но и с настоящим оружием в руках. Некоторые настолько им дорожили, что называли «единственным другом» и даже «любовью всей жизни».

Для многих оружие было единственным хобби и поводом для общения. Один 14-летний убийца, спустя несколько часов после стрельбы в школе, на допросе рассказал следователю, что пару дней назад опробовал автоматическую штурмовую винтовку M16, и это стало его «лучшей забавой в жизни».

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В рассмотренных случаях скулшутинга все нападавшие без труда достали оружие для атак, причем несмотря на наличие серьезных психических расстройств у некоторых стрелков. Зачастую пистолеты и винтовки, приобретенные взрослыми легально, хранились дома незапертыми. Порой родители даже дарили детям оружие, видя в этом способ с ними сблизиться и совместно проводить досуг.

Предыдущие исследования показывали, что наличие оружия в США рассматривается как норма. Многие американцы видят в этом символ свободы, традиций и национальных ценностей. Такая нормализация, по мнению автора, и создает почву для трагедий.

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«Огнестрельное оружие — не причина школьных расстрелов, но оно позволяет их устраивать — и зачастую слишком легко», — подчеркнула Энн Нассауэр.

Социолог призвала продолжить исследования по этому вопросу. К примеру, в будущих работах следует рассмотреть людей, не совершавших вооруженных нападений на школы, детство которых сопровождали схожие негативные факторы вроде маргинализированной семьи или психологической травмы, а также доступность оружия. Кроме того стоит изучить, влияет ли существующая в США оружейная культура только на личность стрелка, или же легкий доступ к оружию способен побудить к скулшутингу.


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