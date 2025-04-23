 

Гурбангулы Бердымухамедов совершил трансатлантический перелёт на ковре ручной работы

23.04.2025, 19:33, Разное
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Бывший президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов успешно совершил трансатлантический перелёт, управляя ковром-самолётом собственной конструкции. Полёт был посвящён укреплению культурных связей между Туркменистаном и странами Латинской Америки.

Как утверждается, ковёр сплетён с применением шерсти особой породы туркменской козы, которую тоже вывел экс-президент. Летательный аппарат расшит золотыми нитями – в том числе на нём вышиты 99 стихов из книги национального лидера. Управление полётом осуществлялось из командно-диспетчерского пункта, спроектированного лично Бердымухамедовым.

«В 09:02 ковёр совершил посадку на площадке для нестандартных аппаратов в аэропорту Консепсьон, Боливия. Национальный лидер туркменского народа сообщил, что чувствует себя хорошо и усталости не испытывает, после чего направился на встречу со своими местными почитателями, восхищёнными и ошеломлёнными его выдающимися талантами и навыками», – заявили в правительстве Туркменистана.

Отвечая на вопрос журналистов Reuters о том, почему в сервисе FlightRadar24 указан не ковёр-самолёт, а президентский Boeing, чиновники заявили, что это обусловлено секретностью нового летательного аппарата. Через два дня Бердымухамедов, как ожидается, совершит на ковре обратный перелёт и займётся научной работой в своей лаборатории на вершине горы Айрибаба.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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