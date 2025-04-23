Рупор кремлевской пропаганды: Надо больше дронов. Войска ждут

Путин поручил серьезно увеличить объемы производство воздушных, морских и наземных дронов.

Путин признал, что текущие объемы производства FPV-дронов все еще недостаточны, несмотря на рост их производства по сравнению с 2022-2023 года. Было признано, что войска очень ждут, когда ВПК удовлетворит спрос на поставки FPV-дронов.

Хорошо, что эти проблемы признаются и решаются. Дело за ВПК.

По наземным дронам уже в этом году можно ждать серьезного увеличения их присутствия на фронте.

Морские дроны пока самые отстающие. Тут надо серьезно ускорятся.

Разумеется, без войны на Украине отечественная беспилотная промышленность вряд ли вышла бы даже на текущие темпы производства. Так что война это действительно – двигатель прогресса. При всех ее издержках.

PS. Из свежих новостей прогресса можно отметить новые "Герани", которые приятно порадовали в последние дни во время ударов по Одессе, Харькову и Днепропетровску.

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Источник: Colonel Cassad

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