Действительно ли наши мысли материальны: что думают философы

Доцент кафедры философии науки Мельбурнского университета Сэм Бэрон поднимает интересный вопрос: как мы можем быть уверены в том, что у нас есть мысли? Еще в XVII веке философ Рене Декарт утверждал, что наличие мыслей — это единственное, в чем мы можем быть абсолютно уверены. Исследование опубликовано в The Conversation.

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Но что такое мысли? Этот вопрос продолжает волновать философов, особенно в свете недавних достижений в области искусственного интеллекта. Эксперты пытаются понять, могут ли машины обладать способностью к мышлению.

Существует две основные точки зрения на природу мыслей. Первая, известная как физикализм или материализм, утверждает, что мысли являются материальными объектами, такими же, как атомы или облака. Вторая точка зрения — дуализм, она предполагает, что мысли существуют отдельно от физического мира и представляют собой нечто иное, чем физические объекты.

Чтобы проиллюстрировать эти два подхода, рассмотрим мысленный эксперимент. Представьте, что Бог создаёт мир с нуля. Если материализм верен, то для появления мыслей достаточно создать физические компоненты реальности. Однако, если прав дуализм, то для возникновения мыслей потребуется добавить нефизические аспекты.

Если мысли действительно являются материальными, то что они собой представляют? Одним из возможных ответов является то, что мысли — это состояния мозга. Эта идея поддерживается современными нейробиологическими и психологическими исследованиями, которые показывают, что определённые области мозга активируются при различных мысленных процессах.

Тем не менее, связь между состояниями мозга и мыслями остаётся лишь корреляцией. Ученые не могут объяснить, как физические состояния мозга приводят к осознанным мыслям. Например, мы знаем, как спичка воспламеняется при трении, но аналогичного объяснения для связи между мыслями и состояниями мозга не существует.

Несмотря на усилия специалистов различных областей, таких как нейробиология и когнитивистика, вопрос о том, как мысли возникают из нейронных состояний, остаётся нерешённым. Философ Фрэнк Джексон как-то предложил провести мысленный эксперимент, в котором героиня Мэри, прожившая всю жизнь в чёрно-белой комнате, выходит на улицу и впервые видит цвет. Узнала ли она что-то новое, если у неё уже была полная информация о физическом восприятии цвета? Если да, то это указывает на наличие нефизического аспекта опыта.

Таким образом, если мы примем, что Мэри действительно узнала что-то новое, это может подтвердить дуализм и затруднить объяснение мышления с точки зрения функций мозга.

Решение вопроса о том, что такое мысли, не даст окончательного ответа на вопрос, могут ли машины мыслить. Если мысли материальны, то нет причин, по которым машины не могли бы обладать этой способностью. Однако если мысли не являются физическими, то остается неясным, могут ли машины быть «подключены» к нефизическим аспектам.

Ответы на эти вопросы могут оказать влияние на наше понимание машинного интеллекта и нашего места в мире.