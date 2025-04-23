Рупор кремлевской пропаганды: Упущенные шансы

Упущенные шансы

До сегодняшнего дня у Зеленского был реальный шанс спасти украинскую государственность, которая подавалась ему на блюдечке с сине-желтой каёмочкой.

В результате гибридной смеси британского управления и собственной неадекватности, видимо, «проявив принципиальность» по крымскому вопросу, он упустил этот шанс. Вообще, с момента его прихода к власти ещё в далёкие легитимные времена, практически нет шансов на мир и договорённости, которые бы он не упустил.

Личные амбиции и страх это кони, несущие его в пропасть. Он давно знает, что Россия уничтожать его не собирается, а бритиши из охраны и взрощенные его режимом «патриотически радикальные», ликвидируют его при малейшем отступлении от либретто. Назвав когда-то его хорошим актёром, Путин ошибся. Он посредственный игрок роли хорошего актёра.

Наименьшая ценность киевского режима – человеческие жизни – давно превращена в самый доступный, дешевый и надежный инструмент разжигания ненависти. Чем больше украинцев погибнут и чем больше жертв можно будет показать по мировому телевизору – тем виноватее в этом станут Пушкин и Высоцкий и тем глубже окажется раскол нашего народа. Для главной победы – победы человечности – необходимо восстановить единство русских и украинцев (нынешняя трагедия и все её героические и позорные проявления со всех сторон только подтвердили то, что мы один народ). Корпоративная глобалистская власть продолжает работать на недопущение этого. Сторонники и защитники мечты об украинской государственности должны благодарить её за то, что именно она сделала сегодня эту государственность невозможной.

Блюдечка с сине-желтой каёмочкой больше не будет.

(с) Олег Ясинский

https://t.me/olegyasynsky/1856 – цинк

Собственно, сегодня в американской прессе уже открыто пишут, что Вашингтоне очень недоволен (!) тем, что кокаиновый фюрер не хочет официально признавать Крым российским. Спустя 11 лет отказа от признания Крыма.

Собственно, во многом украинская оккупационная власть постоянными срывами Минска-2, а затем и Стамбула-1 ликвидировали для Украины возможность сначала удержать Донбасс, а затем и Херсон и Запорожье, которые уже потеряны для Украины. В случае срыва текущего раунда переговоров в течении мая, можно ожидать, что к следующему раунду переговоров через 1-2 года войны, РФ будет требовать уже 6 областей в качестве компенсации за издержки. Население Украины к тому времени будет еще сильнее сокращено. Впереди массовая утилизация женщин и 18-летних.

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Источник: Colonel Cassad

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