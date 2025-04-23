Китай построит АЭС на Луне — вероятно, вместе с Россией

На презентации в Шанхае Пэй Чжао Юй, главный инженер китайской роботизированной миссии «Чанъэ-8», представил облик базы, которая КНР собирается развернуть на Луне после 2030 года. «Чанъэ-8» запланирована как разведывательная: в 2028 году она спустит на поверхность земного спутника посадочный аппарат, из которого выйдут луноход и робот (детали о последнем пока скудны). Ранее утверждали, что во время миссии проведут эксперимент по строительству методом 3D-печати. Сходным методом предполагалось строить конструкции будущей базы.

Теперь агентство Reuters сообщило, что материалы презентации свидетельствуют о намерении китайцев использовать на лунной базе и атомный реактор. Лунные условия, с одной стороны, делают мини-АЭС востребованной: ночь длиной в 14 суток слабо совместима с солнечной энергией. Хотя на Селене есть пики, где Солнце светит 95 процентов всего времени в году, ночи бывают и там. Еще важнее то, что забраться на такие крутые склоны сложно даже на Земле. Лунные условия, в силу необходимости перемещаться в скафандрах, для альпинизма подходят куда меньше.

С другой стороны, та же специфика Луны затруднит работу АЭС. От последней нужно постоянно отводить тепло. На Земле оно уходит в атмосферу, но на спутнике ее нет. Отвод радиаторами в теории возможен, но лунным днем затруднен (радиаторы нагревают солнечные лучи). Кроме того, такие радиаторы велики по площади и массе. Их нужно как-то закапывать в местный грунт, чтобы они были устойчивы (что сложно в приполярных зонах с их вероятной вечной мерзлотой), или размещать на опорах (что еще больше повышает материалоемкость).

Российско-китайская лунная станция: что получится из этого пиар-проекта?

«Роскосмос» огорошил мир новостью: Россия и Китай вместе создадут научную лунную станцию. Она поистине удивительная, ведь ни одна из этих двух стран ранее второй половины 2020-х не сможет высадить …

naked-science.ru

Из более ранних сообщений представителей «Роскосмоса» следует, что реактор для АЭС на Международной лунной базе, за которой стоят КНР и Россия, будет поставлен нашей страной и станет ее вкладом в проект. Мощность заявляли приблизительно 500 киловатт (мини-установка по меркам ядерной энергетики). О начале разработки такого реактора 8 мая 2024 года сообщил глава «Роскосмоса». Доставить его на Луну планируют на беспилотном грузовом корабле. База в целом должна начать работу примерно в 2033-2035 годах.

На сегодня есть два подхода к освоению дальнего космоса: американский и российский. Первый предполагает после высадки на Селене сконцентрировать дальнейшие усилия на Марсе. Второй — напротив, декларирует недостижимость Красной планеты с современной техникой, в том числе в силу так называемой радиационной угрозы, о вымышленности которой Naked Science писал здесь.

Создание лунной базы не имеет смысла в рамках первого подхода, поскольку на Марсе будут нужны совсем другие и реакторы, и сами здания станции (в силу наличия атмосферы). То есть «потренироваться» на Селене не выйдет.

Позиция российской космической отрасли иная. Это может быть обусловлено ее нежеланием создавать в обозримом будущем сверхтяжелую ракету, без которой освоение Красной планеты невозможно. Для доставки мини-реактора на Луну хватит и китайских сверхтяжелых ракет, а путешествие на четвертую планету в планы «Роскосмоса» в обозримом будущем не входит.