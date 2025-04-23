 

Соцопрос: Овечкин обошёл Сталина в рейтинге самых выдающихся россиян

23.04.2025, 17:33, Разное
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Иосиф Сталин покинул тройку самых выдающихся россиян – согласно новому социологическому опросу, его вытеснил оттуда хоккеист Александр Овечкин. Спортсмен также занял третье место в рейтинге «Символ современной России», потеснив государственный гимн (первые места заняли флаг и президент).

В ходе опроса россиян просили назвать, кого из соотечественников, включая исторических личностей, они считают наиболее выдающимися, и почему. Большинство опрошенных согласились с тезисом, что Овечкин «обеспечил Российской Федерации спортивную славу на века», а также указали, что он одержал победу над канадцем – представителем откровенно недружественной страны.

Что же касается Сталина, то отношение к нему напротив ухудшилось. Если раньше его результаты в рейтинге выдающихся россиян обеспечивали молодёжь, считающая его «крутым» в связи с участием в ограблениях, и старшее поколение, хвалившее его за «твёрдую руку», то теперь подавляющее большинство респондентов указали на такие недостатки Сталина, как несовременность, потакание культу личности вокруг себя, организация политических преследований, параноидальные черты, цинизм и плохое чувство юмора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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