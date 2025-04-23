Мнение: Разгромленный Гринпис пытается окопаться в Европе

Как мы с вами уже обсуждали, суд в США оштрафовал Гринпис на 667 млн долларов за саботаж строительства трубопровода. Трамписты пишут, что зелёные активисты организовали массовые беспорядки с вандализмом, притормозили трубу и нанесли большие убытки нефтяной компании. Сам Гринпис настаивает, что акции были «ненасильственными».

Сумма серьёзная, и зелёные сильно злятся, так как у них нет таких денег — если они не смогут обжаловать штраф, Гринпису, вероятно, придётся банкротиться. Вместе с тем надо понимать, что отряды организованных вредителей — это не мартеновский цех завода, который должен работать непрерывно. Если ООО «Гринпис» закроется, а вместо него откроется ООО «Гринпис Плюс», куда перейдут все активисты и боевики, многочисленные жертвователи просто начнут перечислять деньги на новые реквизиты, и всё. Реорганизация будет муторной, но не смертельной, при этом у Гринписа даже появится хорошая возможность очиститься — взять в новое юрлицо только тех, кто реально ему нужен. В США, конечно, действует доктрина ответственности правопреемника, которая позволяет повесить на ООО «Гринпис Плюс» долги ООО «Гринпис», однако новые оболочки можно открывать хоть каждый месяц, как пачку одноразовых салфеток.

Более важно, что Дональд Трамп атакует не только конечных злодеев, но и источники их доходов. Гринпис утверждает, что берёт деньги только от физлиц и фондов, но если копнуть бумаги, может выясниться, что Гринпис получает деньги из американского бюджета через прокладки. Подобные расходы команда Трампа режет сейчас безжалостно.

К примеру, прямо сейчас Трамп пытается лишить денег Гарвард, другое влиятельное гнездо глубинного государства (ссылка). Теоретически у Гарварда 50 млрд долларов эндаумента (собственного капитала), так что выбытие нескольких бюджетных миллиардов не должно стать критической проблемой, однако Гарвард привык жить на широкую ногу за счёт налогоплательщиков, а его руководство — потомственные идейные леваки — сложно заподозрить в хорошей финансовой дисциплине. Не удивлюсь, если в итоге Гарвард окажется на грани или за гранью банкротства.

Вернёмся к Гринпису. Он пытается выстроить линию защиты от американского правосудия в Европе, утверждая, что тут применимы анти-СЛАПП законы. Речь идёт о законах, которые защищают активистов от судебных исков состоятельных истцов, у которых достаточно денег, чтобы разорить другую сторону длинным судебным разбирательством.

В принципе, анти-СЛАПП — разумная механика. Представьте, простой журналист пишет, что политик Икс, который дружит с олигархом Игрек, протолкнул нелепый и невыгодный обществу, зато выгодный олигарху Игрек закон. Тогда политик Икс и политик Игрек могут засудить журналиста, наняв команду высокооплачиваемых юристов, которые будут использовать грязные трюки. К примеру, Икс подаст в суд на восточном побережье США, а Игрек — на западном, и журналист просто разорится на перелётах.

Чтобы такого не было, в 30 штатах США действуют анти-СЛАПП законы (ссылка), которые запрещают сильным мира сего защищать свою репутацию от общественников в суде, если только речь не идёт о совсем уж явной клевете.

В 2021 году, при Байдене, зелёные бесы прикрылись от обвинений в саботаже трубопровода именно через анти-СЛАПП — судья из Арканзаса согласился с доводами гринписовцев и закрыл дело. В 2025 году, однако, Гринпис прижучили, так как новый иск был подан в Северной Дакоте, где анти-СЛАПП законов нет, и так как на этот раз у Гринписа не было мощной политической крыши в верхах.

Так вот, теперь Гринпис окопался в Нидерландах, откуда хочет при помощи анти-СЛАПП защититься от судебного преследования в США. На мой взгляд, юридические позиции Гринписа шатки. Протрамповский Зерохедж пишет следующее (ссылка):

1. В Нидерландах ещё не вступила в силу нужная Гринпису анти-СЛАПП директива.

2. Американский суд оштрафовал в первую очередь американский филиал Гринписа, а анти-СЛАПП директива Евросоюза касается только трансграничных споров.

3. Гринпис осудили за подстрекательство к насилию, а не за выражение мнения или за клевету.

Юристы Гринписа, разумеется, найдут что возразить на эти три пункта, и в конечном итоге суды Евросоюза могут занять сторону Гринписа — всё, что связано с зелёными, политизировано в Европе в высшей степени. Если так и получится, США выиграют у Евросоюза много репутационных очков. Промышленники наглядно увидят, что в США защищают бизнес от нападений радикальных экологов, тогда как в Евросоюзе бизнес перед атаками зелёных бесов беззащитен.