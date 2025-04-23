 

Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

23.04.2025, 17:20, Разное
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Таймкоды
ТАЙМКОДЫ
0:04 Начало
0:53 О своём похудении. Дорогая, полная слёз. Книжка «Дикий гормон». Калорийная теория. Уколы инсулина
23:28 Интервальное голодание. Желание поесть вечером — наведённый голод
34:12 Выборы в Госдуму 2021. Отсутствие еды придаёт сил
42:20 Отказ от интервального голодания на время избирательной кампании и попытка вернуться к нему после кампании
54:26 Наркоман не может перебить сиюминутное желание
59:51 Лучший вариант — не худеть. Рабочий вес
1:04:20 Ещё одна попытка похудения. Изменение отношения к еде
1:07:26 Представление. КНИГА
1:09:09 Лето обещают рекордно жарким
1:10:57 С правильными продуктами голод исчезает через 3 дня
1:13:59 Результаты похудения
1:14:56 Воспользоваться приёмом Фанга можно только один раз
1:17:07 Максимальные сроки голодания. Идея использования силы воли глупая. Сила воли — концентрация для рывка. Армейский подход к похудению
1:22:01 Танцы и кардио как способ похудеть. Фанг отрицает физические упражнения
1:26:28 Лишний вес из-за алкоголя
1:28:33 Конец. Надо есть!

Источник: Размышления вольного социолога


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