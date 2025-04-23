Мнение: ТАЙМКОДЫ психологического стрима

Таймкоды

ТАЙМКОДЫ

0:04 Начало

0:53 О своём похудении. Дорогая, полная слёз. Книжка «Дикий гормон». Калорийная теория. Уколы инсулина

23:28 Интервальное голодание. Желание поесть вечером — наведённый голод

34:12 Выборы в Госдуму 2021. Отсутствие еды придаёт сил

42:20 Отказ от интервального голодания на время избирательной кампании и попытка вернуться к нему после кампании

54:26 Наркоман не может перебить сиюминутное желание

59:51 Лучший вариант — не худеть. Рабочий вес

1:04:20 Ещё одна попытка похудения. Изменение отношения к еде

1:07:26 Представление. КНИГА

1:09:09 Лето обещают рекордно жарким

1:10:57 С правильными продуктами голод исчезает через 3 дня

1:13:59 Результаты похудения

1:14:56 Воспользоваться приёмом Фанга можно только один раз

1:17:07 Максимальные сроки голодания. Идея использования силы воли глупая. Сила воли — концентрация для рывка. Армейский подход к похудению

1:22:01 Танцы и кардио как способ похудеть. Фанг отрицает физические упражнения

1:26:28 Лишний вес из-за алкоголя

1:28:33 Конец. Надо есть!