Археологи обнаружили в Египте древнее сооружение, названное «геометрическим чудом»

В результате раскопок в древнем египетском городе Тапосирис-Магна археологи обнаружили подземное сооружение, которое, по их словам, представляет собой настоящее «геометрическое чудо».

Фото из открытых источников / Обнаруженный археологами туннель / Министерство туризма и древностей Египта

Древнее сооружение обнаружила команда археологов под руководством Кэтлин Мартинес из Университета Санто-Доминго во время исследований храма, построенного фараоном Птолемеем II Филадельфом в период между 280 и 270 годами до н. э.

Археологи обнаружили туннель, который проходит на глубине 13 метров. Его длина составляет 1305 метров, а высота — два метра. По информации Министерства туризма и древностей Египта, конструкция туннеля сопоставима с известным акведуком VI века до н. э. на греческом острове Самос, названной вершиной инженерного искусства своего времени.

Точное назначение туннеля пока не установлено, так как он частично находится под водой. Мартинес, работающая в этом регионе с 2004 года, предполагает, что находка может привести к затерянной гробнице Клеопатры VII.

Команда исследователей считает, что храм в Тапосирис-Магна был возведен в честь бога Осириса и его супруги Исиды. Клеопатра, в свою очередь, имела тесные связи с Исидой, что подтверждается находками статуэток богини и монет с изображениями Клеопатры и Александра Македонского.

Дальнейшие исследования необходимы для выяснения, может ли это открытие привести к поискам легендарных гробниц. Исследователи также намерены изучить подводные туннели, которые, как было установлено, соединяют озеро Мариут с Средиземным морем.

Как заявил министр по делам древностей Захи Хавасс, обнаружение гробницы Клеопатры и Марка Антония может стать одним из самых значительных археологических открытий XXI века. В связи с этим, раскопки продолжаются.