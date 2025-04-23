 

Мнение «аналитика»: О пунктиках Трампа… Семь — несчастливое число Зеленского?

23.04.2025, 16:45, Разное
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Утечки, «утечки»…

Пока они все водном направлении идут.

Появились в западной прессе «Семь пунктов Трампа» по украинскому урегулированию. Все мрии Киева разбиваются о них, как пасхальное яйцо о твёрдый тупой предмет. О голову свидомого украинца, например.

Вот что предлагается ему в качестве «Мира через силу».

По данным The Daily Telegraph, #США готовят к встрече в Лондоне 23 апреля комплексный план из семи пунктов. Их содержание газета раскрывает, ссылаясь на неназванные источники.

По информации издания, первые три пункта плана содержат требования о немедленном прекращении огня, начале двусторонних переговоров, а также предусматривают отказ Украины от членства в #НАТО. Хотя перспектива вступления в Европейский союз остается открытой.

Четвёртый пункт документа, согласно публикации, закрепляет признание Крыма частью России. В пятом пункте, как указывает Telegraph, США де-факто соглашаются с российской принадлежностью «освобождённых территорий», однако признания их статуса де-юре не предусматривается.

Шестой раздел инициативы касается договоренностей между Украиной и США в сфере природных ресурсов. В седьмом рассматривается возможность полной отмены американских санкций против РФ и установления двустороннего энергопартнёрства. Не менее интересно отсутствие чётких обязательств по безопасности для украинской стороны в документе.

Условия в Стамбуле три года назад были лучше.

И вот надо было от них отказываться, чтобы теперь, потеряв сотни тысяч убитыми и ранеными прийти к предложению «хуже, чем было»?

За что погибли все эти люди?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”

Рекомендуем проверять вышеизложенную информацию в надежных и независимых источниках


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