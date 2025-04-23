 

Рядом с комплексом “Москва-сити” в российской столице взорвался автомобиль

23.04.2025, 16:40, Новости дня
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Пресс-служба столичного главка МЧС РФ сообщила о возгорании автомобиля на подземной парковке торгово-развлекательного центра “Афимолл сити” на Пресненской набережной в Москве. По первоначальной информации, пострадавших нет.

“В главное управление МЧС РФ по г. Москве поступило сообщение о пожаре на Пресненской набережной. Происходит горение автомобиля на подземной парковке административного здания”, – сообщили в МЧС агентству ТАСС.

Согласно агентству, возгоранию предшествовал “хлопок” в автомобиле. В социальных сетях говорят о взрывах, в интернете распространяется видео, на котором можно увидеть клубы дыма рядом с комплексом “Москва-Сити”.


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