 

Смекалка фермеров из Теннеси спасла их ферму от гигантского потопа

23.04.2025, 16:00, Разное
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Потоп в штате Теннесси

Как сообщила Washington Post, проживающие на западе штата Теннеси фермеры братья Такер и Джастин Хамфри с помощью экскаватора построили оригинальную систему защиты от наводнения, вызванного катастрофическим штормом в начале апреля.

О ее эффективности свидетельствует аэрофотосъемка, где территория фермы, огороженная дамбой, оказалась практически нетронутой паводковыми водами, затопившими окрестности.

На самом деле братья Хамфри не придумали ничего нового — люди строят защитные дамбы на протяжении многих тысячелетий. Зная о проблеме местных наводнений, идею построить дамбу братьям незадолго до смерти подсказал их отец.

Для защиты своего дома в местах возможного затопления братья соорудили несколько дамбовых насыпей высотой около трех метров. Этого вполне хватило, чтобы противостоять наводнению из-за разлива реки Обион, погубившего более 30 человек. Еще около 100 человек пришлось срочно эвакуировать.

В отличие от многих земляков братья Хамфри не планируют покидать родные места. Они уверяют, что в случае более масштабного наводнения просто возведут более высокую дамбу.Источник &#8212 Washington Post


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